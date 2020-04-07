У 2020 році кількість пожеж на Київщині зросла на 31%. І нині навколо столиці горять три торфовища, - ДСНС

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Кількість пожеж у Київській області цього року зросла на 31% порівняно з тим же періодом минулого року

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив начальник Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Київській області Василь Слободяник.

"Цього року фіксується збільшення на 31% кількості пожеж у природних екосистемах, це 2 тис. 540 пожеж... і площа, яка прогоріла в цих пожежах, на 33% збільшилася - це 2 тис. 911 га. У лісах кількість пожеж збільшилася увосьмеро і площа в 44 рази. На торфовищах кількість пожеж збільшилася вдвічі й площа - в 2,5 раза", - сказав Слободяник на онлайн-брифінгу у вівторок.

При цьому він додав, що нині навколо Києва горять три торфовища - в Бородянському, Вишгородському та Обухівському районах.

Окрім того, за словами Слободяника, цього року під час ліквідації пожеж в екосистемах було виявлено тіла двох загиблих.

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Він наголосив, що з другої половини березня спостерігається різке ускладнення ситуації з пожежами, коли підрозділи ДСНС Київської області щодня 150 разів виїжджають на ліквідацію пожеж в екосистемах. Слободяник зазначив, що до гасіння цих пожеж залучаються до 500 осіб цілодобово і 180 одиниць техніки.

"Це колосальний ресурс, який відволікається на безпосереднє рятування людей, гасіння пожеж у приватному секторі, в промисловому секторі. Наші люди, виїжджаючи вранці на першу пожежу, до глибокої ночі, до 2-3 годин ночі можуть не заїжджати та не повертатися до частини", - розповів Слободяник.