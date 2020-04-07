Кількість хворих на коронавірус на Вінниччині збільшилася до 81, серед них 7 дітей

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Протягом останньої доби в лабораторіях Вінниці досліджено 121 зразок матеріалів від осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію і від контактних осіб. У 6 випадках отримано позитивний результат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ.

Станом на 11.00 07.04.2020 року на території області зареєстровано 177 підозр на COVID-19.

У 81 випадку виявлено коронавірус, в тому числі у 7 дітей.

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані: місто Вінниця - 55, Гайсинський район - 9, Вінницький, Хмельницький район - 3, Жмеринський, Крижопільський, Ямпільський райони - по 2, місто Ладижин, Липовецький, Тростянецький, Тиврівський, Чернівецький райони по одному випадку.

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Зараз в лабораторному центрі є 31 набір реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції.