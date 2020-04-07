Підозрюваного у нападі на журналістів у столичному Гідропарку спортсмена відправили під домашній арешт до червня, - прокуратура

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Дніпровський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту чоловікові, який підозрюється в нападі на знімальну групу 2 квітня в Гідропарку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 2 ст. 345-1 (загроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Термін дії запобіжного заходу суд визначив до 3 червня 2020 року включно.

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Нагадаємо, 2 квітня на знімальні групи двох телеканалів напали під час зйомок сюжетів про порушення карантину на спортмайданчику в столичному Гідропарку.

3 квітня підозрюваного в нападі затримали.