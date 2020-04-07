Кількість хворих на коронавірус на Кіровоградщині зросла до 54 осіб, серед них 21 медик, - ОДА

865

На Кіровоградщині лабораторним методом підтверджено 54 випадки захворювання на коронавірус, з яких 1 летальний. Серед хворих - 21 медик.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кіровоградської ОДА, про це повідомив голова ОДА Андрій Балонь сьогодні, 7 квітня.

"На COVID-19 захворіли 40 мешканців Кропивницького, шестеро мешканців Кропивницького району та троє мешканців Долинського району.

Окрім цього, під час перебування в Кіровоградській обласній лікарні коронавірус підтвердили в пацієнтки із с. Мар'ївка Компаніївського району, 1 чоловіка з с.Паліївка Маловисківського району та 1 чоловіка з смт. Вільшанка. Вони продовжують перебувати на стаціонарному лікуванні", - зазначив Андрій Балонь.

Як повідомив голова ОДА, серед хворих на коронавірус є і медики. Наразі йдеться про 18 працівників обласного госпіталю та трьох працівників обласної лікарні.

Також читайте: На Кіровоградщині зафіксували першу смерть від коронавірусу. Загалом в області виявлено 41 випадок COVID-19, - ОДА

У 23 хворих на COVID-19 на Кіровоградщині хвороба протікає в легкій формі, вони перебувають вдома на самоізоляції.

Водночас 30 осіб госпіталізовано. Із них 2 - у Долинській ЦРЛ, 18 - у Центральній міській лікарні в Кропивницькому, 10 - у Кіровоградській обласній лікарні.

9 пацієнтів перебувають у важкому стані з причин, не пов'язаних безпосередньо з COVID-19. Зокрема йдеться про серцево-судинні захворювання, політравми й кому. 17 пацієнтів - у середньому стані важкості, 4 пацієнти - у стані ближче до задовільного.