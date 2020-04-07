В Україні вже 172 медики захворіли на COVID-19, - МОЗ

Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Ведуча запитала, скільки медиків захворіли на коронавірус по всій Україні.
"Наразі у 172 медиків встановлено діагноз коронавірусна інфекція, який підтверджений лабораторно. Це велика цифра, але питання в тому, що медики у всіх країнах - це перші люди, які зустрічаються з хворими, зокрема, і з коронавірусною хворобою, тому наше прохання до медиків зустрічати всіх, як потенційно інфікованих на коронавірусну хворобу", - заявив Ляшко.
За його словами, коли сімейні лікарі і бригади швидкої допомоги та лікарі інфекційних відділень зустрічають хворих з симптомами ГРВІ вони не думають про коронавірусну хворобу.
Министры здравоохранения Украины (четвертый, меньше чем за год)
Ульяна-Надежда Супрун - 1 августа 2016 - 29 августа 2019
Зоряна Степановна Скалецкая - 29 августа 2019 - 4 марта 2020
Илья Николаевич Емец - 4 марта 2020 - 30 марта 2020
Максим Владимирович Степанов - с 30 марта 2020
Может дело не в министре и шулерах? Может таки шут на троне?
За то что врачи болеют надо возбудить кголовное дело против фигурантов продажи масок , против министра СКАЛЕЦКОЙ, Емца за бездействие, против ГПУ Венедиктовой за бездействие, против депутатов СИДЯЩИХ В ХОРОШИХ РЕСПИРАТОРАХ