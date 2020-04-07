В Україні вже 172 медики захворіли на COVID-19, - МОЗ

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В Україні вже 172 медики захворіли на COVID-19, - МОЗ

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що вже 172 медичні працівники заразилися коронавірусною хворобою.

Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Ведуча запитала, скільки медиків захворіли на коронавірус по всій Україні.

"Наразі у 172 медиків встановлено діагноз коронавірусна інфекція, який підтверджений лабораторно. Це велика цифра, але питання в тому, що медики у всіх країнах - це перші люди, які зустрічаються з хворими, зокрема, і з коронавірусною хворобою, тому наше прохання до медиків зустрічати всіх, як потенційно інфікованих на коронавірусну хворобу", - заявив Ляшко.

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За його словами, коли сімейні лікарі і бригади швидкої допомоги та лікарі інфекційних відділень зустрічають хворих з симптомами ГРВІ вони не думають про коронавірусну хворобу.


Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я лікарі Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Frol Fedoroff
Зеленский - президент Украины с 20.05.19
Министры здравоохранения Украины (четвертый, меньше чем за год)

Ульяна-Надежда Супрун - 1 августа 2016 - 29 августа 2019
Зоряна Степановна Скалецкая - 29 августа 2019 - 4 марта 2020

Илья Николаевич Емец - 4 марта 2020 - 30 марта 2020

Максим Владимирович Степанов - с 30 марта 2020
Может дело не в министре и шулерах? Может таки шут на троне?
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07.04.2020 14:49
+4 Sophia-Maria Duglass
В Украине уже 172 медика больны на COVID-19, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1644

За то что врачи болеют надо возбудить кголовное дело против фигурантов продажи масок , против министра СКАЛЕЦКОЙ, Емца за бездействие, против ГПУ Венедиктовой за бездействие, против депутатов СИДЯЩИХ В ХОРОШИХ РЕСПИРАТОРАХ
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07.04.2020 14:39
+3 Владислав Обужеванний
ЗЕбилье бросило врачей на коронавирус без средств защиты, как комуняки ликвидаторов в Чернобыль с лопатами против урана
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07.04.2020 14:41
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