Трамп видав указ про видобуток ресурсів за межами Землі, "Роскосмос" звинуватив його у спробі "захоплення планет"

6437

Російська держкорпорація "Роскосмос" звинуватила президента США Дональда Трампа у спробі захоплення космічного простору після виданого ним указу про комерційний видобуток ресурсів на Місяці та інших небесних тілах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

У "Роскосмосі" називають указ президента США Дональда Трампа про видобуток копалин на Місяці агресивним планом "щодо фактичного захоплення територій інших планет" і спробою "експропріації космічного простору".

"В історії вже були приклади, коли одна країна вирішила почати захоплювати території у своїх інтересах, - всі пам'ятають, що з цього вийшло", - заявив заступник глави держкорпорації з міжнародного співробітництва Сергій Савельєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін дозволив залучати до космічної діяльності приватні підприємства

Раніше президент США Дональд Трамп підписав указ про комерційний видобуток ресурсів на Місяці та інших небесних тілах. "У американців має бути право на комерційне дослідження, видобуток і використання ресурсів у космічному просторі", - йдеться в документі. США вважають космос унікальним простором для діяльності людини, але не суспільним надбанням, тому планують "стимулювати міжнародну підтримку видобутку і використання ресурсів у космосі".

США також не визнають ухвалену 1979 року в ООН Угоду про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах, за якою дослідження природного супутника Землі стає надбанням людства і проводиться в інтересах всіх країн.