597 позовів подано на Офіс генпрокурора у зв'язку з реформою, - Венедіктова

1070

На Офіс генпрокурора у зв'язку з реформою подано 597 позовів до суду. З них 142 позови пов'язані з проходженням третього етапу - співбесіди, коли члени конкурсної комісії визначалися з таким критерієм відбору, як добропорядність кандидата.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповіла Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Коли департамент представництва звернувся за матеріалами, які б зміцнили позиції Офісу генпрокурора в суді, виявилося, що все знищено. Не були виписані стандарти і критерії проведення таких співбесід. Тому тепер виникли певні складнощі з оціночними судженнями, - розповіла Венедіктова. - Є акт знищення документів. Хоча такі папери повинні зберігатися від трьох до десяти років".

Відповідаючи на питання, чи буде продовжена реформа, сказала, що причин її зупиняти немає.

"Реформа прокуратури рухається. Ми закінчуємо реформу обласних прокуратур, запускаємо людей з донабору - 71 особа в Тренінговий центр", - повідомила Генпрокурор.

Також читайте: Запропонувала Трепаку стати старшим у групі прокурорів у тих справах, які він вважав найбільш важливими, але він відмовився, - Венедіктова

У той же час вона зазначила, що досі не звільнені близько сотні прокурорів.

"5 березня було завершено хвилю тестування обласних прокуратур. Кадрові комісії досі не закрили протоколи. А за цими протоколами я звільняю прокурорів, які не подавались на атестацію або не пройшли тести.

Вона також підкреслила, що не міняла склад кадрових комісій і не втручається в їхню роботу.

"Я вважаю, що це їхня зона відповідальності і нехай самі закривають протоколи. Вони провели тест на законодавство і IQ - тест в один день. Хоча повинні були розмежувати. Тому дуже багато скарг від прокурорів, які прийшли на ці тести і проходили в один день . Кадрова комісія вирішує, як правильно вийти з ситуації. Вже пройшов місяць, я наполягаю, щоб рішення ухвалили. Переатестацію прокурорів обласних прокуратур треба закінчити, якнайшвидше. Тому я чекаю від них графіка проведення співбесід з прокурорами", - резюмувала вона.

Також читайте: За Рябошапки нардепи й олігархи не знали, через кого "порішати", бо таких не було, - Трепак

Нагадаємо, 19 вересня 2019 року український парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів щодо реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис до 10 тис. осіб. 23 вересня закон підписав президент Зеленський.

З 2 січня 2020 року запрацював Офіс генпрокурора.

В ході першого етапу реформи з 1339 прокурорів, які почали атестацію, успішно завершили її тільки 629.

До кінця травня буде проходити атестація прокурорів обласних прокуратур.