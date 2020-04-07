Перенесення КС до Харкова дозволить дистанціювати його від різних центрів впливу, а приміщення у Києві можна запропонувати під ОП, - представник Зеленського Веніславський

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Перенесення Конституційного суду України (КС) до Харкова в разі ухвалення законопроєкту №3300 про зміни до закону про КС дасть змогу забезпечити його більшу незалежність від різних центрів впливу, вважає представник президента України Володимира Зеленського в КС, народний депутат Федір Веніславський.

"Харків - давня юридична столиця України, з потужним інтелектуальним потенціалом, з найбільшою концентрацією вчених-правознавців, із хорошими традиціями проведення різних юридичних наукових форумів. Тому перенесення КС саме туди - цілком обґрунтована пропозиція. Більше того, розташування КС не в столиці держави є звичайною практикою для багатьох західних країн. А нинішнє приміщення КС, на мій погляд, можна буде запропонувати розглянути президенту України Володимиру Зеленському як один із можливих варіантів розміщення нового Офісу Президента", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Веніславський наголосив, що також украй важливо територіально дистанціювати КС від інших органів публічної влади та від різних політичних сил. "На жаль, із достовірних джерел постійно надходить інформація, що напередодні ухвалення Конституційним судом важливих рішень деякі судді чомусь систематично їздять на аудієнції і до колишніх урядовців, за часів яких їх призначали на посади, і до олігархів, а також до відомих кримінальних авторитетів", - зазначив він.

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Представник Зеленського підтримує законодавче закріплення положення про надання щорічних відпусток всім суддям КС одночасно. "По-перше, у зв'язку з надзвичайною політико-правовою значимістю рішень суду важливо, щоб у їх ухваленні брала участь максимальна кількість суддів, в ідеалі - всі, а по-друге, щоб ніколи не виникало проблем із кворумом, що, на жаль, іноді буває", - пояснив він.

Веніславський згоден і з тим, що КС обов'язково має ухвалювати мотивовані рішення про продовження розгляду справ понад установлений законом термін і аргументовано доводити, чому протягом 6 місяців рішення у справі не ухвалено. "Це дисциплінуватиме суд, стане своєрідним психологічним запобіжником від надмірного та не завжди обґрунтованого затягування термінів розгляду справ. Наприклад, судову реформу 2016 року суд розглядав понад 3 роки; очищення влади (закон про люстрацію. – Ред.) - майже 5 років; щодо конституційності закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб - 4 роки", - зауважив він.

На його думку, цілком обґрунтованою є і пропозиція автора законопроєкту позбавити права подавати конституційну скаргу юридичних осіб приватного права. "По-перше, право на конституційну скаргу закріплено в розділі II Конституції України, де закріплено власне права та свободи фізичних, а не юридичних осіб. А по-друге, зміст скарг юридичних осіб свідчить про наявність серйозних корупційних ризиків у цій сфері. Відповідно, важливо їх усунути, щоб не було навіть гіпотетичної спокуси використати цей інструмент на шкоду інтересам держави та суспільства", - роз'яснив він.

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Веніславський зазначив, що вважає доцільними та інші пропозиції, які містяться в законопроєкті, і пропонуватиме колегам із парламенту їх підтримати.

Як повідомлялося, 3 квітня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №3300 про зміни до закону "Про Конституційний суд" у частині посилення незалежності та поліпшення ефективності його функціонування, згідно з яким пропонується перенести місце розташування КС із Києва до Харкова, зобов'язати всіх суддів йти у відпустку одночасно й заборонити подавати позови юридичним особам.

Автор законопроєкту - народний депутат із фракції "Слуга народу" та голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.