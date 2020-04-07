Україна надасть Італії гуманітарну допомогу, - постанова Кабміну

4444

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про надання гуманітарної допомоги Італійській Республіці.

Відповідне розпорядження від 6 квітня 2020 № 381-р опубліковано на урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На виконання указу президента... Міністерству внутрішніх справ, Державній службі з надзвичайних ситуацій забезпечити відправлення, доставку та передачу вантажу гуманітарної допомоги. Міністерству закордонних справ, Міністерству внутрішніх справ, Державній службі з надзвичайних ситуацій узгодити з відповідними органами Італійської Республіки питання доставки та передачі вантажу гуманітарної допомоги", - йдеться в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Італії зафіксували найменшу кількість смертей від коронавірусу за останні 3 тижні - 525

Водночас Державній митній службі доручено забезпечити оперативне митне оформлення, а Адміністрації Державної прикордонної служби - першочергове здійснення контролю під час перетинання зазначеним вантажем державного кордону.