Україна надасть Італії гуманітарну допомогу, - постанова Кабміну

4444 69
Україна надасть Італії гуманітарну допомогу, - постанова Кабміну

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про надання гуманітарної допомоги Італійській Республіці.

Відповідне розпорядження від 6 квітня 2020 № 381-р опубліковано на урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На виконання указу президента... Міністерству внутрішніх справ, Державній службі з надзвичайних ситуацій забезпечити відправлення, доставку та передачу вантажу гуманітарної допомоги. Міністерству закордонних справ, Міністерству внутрішніх справ, Державній службі з надзвичайних ситуацій узгодити з відповідними органами Італійської Республіки питання доставки та передачі вантажу гуманітарної допомоги", - йдеться в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Італії зафіксували найменшу кількість смертей від коронавірусу за останні 3 тижні - 525

Водночас Державній митній службі доручено забезпечити оперативне митне оформлення, а Адміністрації Державної прикордонної служби - першочергове здійснення контролю під час перетинання зазначеним вантажем державного кордону.

Коронавірус і карантин
Італія карантин гуманітарна допомога COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+27 Підлога Маккартні
А нам кто предоставит? Украина предоставит Италии гуманитарную помощь, - постановление Кабмина - Цензор.НЕТ 1558
показати весь коментар
07.04.2020 15:02
+25 Кирилл Лещенко
потому что у кваквакова и у зе там недвижимость
показати весь коментар
07.04.2020 15:06
+18 Игокович
А нахрена тогда говорить об усиления карантина, если средств для борьбы с ним столько, что можно средствами поделиться. Маразм или сволочизм.
показати весь коментар
07.04.2020 15:07
Дивитись коментарі