МОЗ дозволило приватним лабораторіям, які мають відповідні ліцензії та потужності, проводити ПЛР-тести на СОVID-2019, - Ляшко

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МОЗ дозволило приватним лабораторіям, які мають відповідні ліцензії та потужності, проводити ПЛР-тести на СОVID-2019, - Ляшко

Приватним лабораторіям і клінікам, а також усім закладам охорони здоров'я, які мають відповідну ліцензію і потужності, дозволено проводити ПЛР-тестування на наявність COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці МОЗ.

"Вони мають звітувати про кожен випадок коронавірусної хвороби й інформувати про це регіональні заклади громадського здоров’я. Це потрібно для того, щоб усі випадки потрапляли в офіційну статистику та було проведено належне епідеміологічне розслідування", - про це під час брифінгу 7 квітня повідомив заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова збільшити тестування на коронавірусну інфекцію і проводити 30 тисяч тестів на тиждень, пізніше і 80 тисяч, - Ляшко. ВIДЕО

Коронавірус і карантин
карантин Ляшко Віктор тест COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 mrSmith
Очень оперативно.
Прямо таки поражает скорость с которой приняли это решение!
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07.04.2020 15:19
+3 SergTranscarpathian
от дебіли. у нас тільки вони і мали необхідні можливості та потужності... Ви би ще пів року потягли.
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07.04.2020 15:20
+3 Sophia-Maria Duglass
Пальчевского мертветчук пытается протолкнуть на мэра Киева
Выпускника военного вуза, работавшего военным переводчиком в Лаосе , неизвестно откуда деньги на клинику - ПРОТЯГИВАЮТ активно российского агента в украинскую власть
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07.04.2020 15:28
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