МОЗ дозволило приватним лабораторіям, які мають відповідні ліцензії та потужності, проводити ПЛР-тести на СОVID-2019, - Ляшко

984

Приватним лабораторіям і клінікам, а також усім закладам охорони здоров'я, які мають відповідну ліцензію і потужності, дозволено проводити ПЛР-тестування на наявність COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці МОЗ.

"Вони мають звітувати про кожен випадок коронавірусної хвороби й інформувати про це регіональні заклади громадського здоров’я. Це потрібно для того, щоб усі випадки потрапляли в офіційну статистику та було проведено належне епідеміологічне розслідування", - про це під час брифінгу 7 квітня повідомив заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова збільшити тестування на коронавірусну інфекцію і проводити 30 тисяч тестів на тиждень, пізніше і 80 тисяч, - Ляшко. ВIДЕО