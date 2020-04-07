МОЗ дозволило приватним лабораторіям, які мають відповідні ліцензії та потужності, проводити ПЛР-тести на СОVID-2019, - Ляшко

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці МОЗ.
"Вони мають звітувати про кожен випадок коронавірусної хвороби й інформувати про це регіональні заклади громадського здоров’я. Це потрібно для того, щоб усі випадки потрапляли в офіційну статистику та було проведено належне епідеміологічне розслідування", - про це під час брифінгу 7 квітня повідомив заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко.
Прямо таки поражает скорость с которой приняли это решение!
Выпускника военного вуза, работавшего военным переводчиком в Лаосе , неизвестно откуда деньги на клинику - ПРОТЯГИВАЮТ активно российского агента в украинскую власть