Головлікар Миколаївської інфекційки заявила, що в лікарні не залишилося грошей на зарплати медикам

3775

Головлікар Миколаївського обласного центру лікування інфекційних хвороб Світлана Федорова заявила, що нічим платити зарплату співробітникам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в коментарі до допису на сторінці в мережі Facebook Миколаївської ОДА.

"На сьогодні у нас все сумно: НСЗУ поки що нічого не виділила, через 3 дні аванс, платити людям нічим і немає звідки. Підписали договір з НСЗУ лише на один пакет", - йдеться в повідомленні.

За її словами, з незрозумілих причин відмовили в пакеті "амбулаторному".

"Навіть якщо потім, коли-небудь, виділить гроші НСЗУ, не те, що на доплати, на звичайні зарплати не вистачить, такий розмір", - підкреслила Федорова.

Вона зазначила, що в умовах "гроші за пацієнтом" інфекційка працювати не може і не має.

"Якщо не підтримають місцеві бюджети, можна сміливо закривати лікарню вже завтра", - підсумувала Федорова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірусологи вивчать феномен Миколаївської області, в якій не зафіксовано жодного випадку COVID-19, - Ляшко