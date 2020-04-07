Щоб подати 6033 поправки до "антиКоломойського" законопроєкту нардеп Поляков мав би готувати по одній кожні 2 хвилини 7 днів і ночей без перерви, - Лещенко

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Раніше за весь термін роботи депутатом Антон Поляков, якого виключено зі СН, подав всього 50 правок в 7 проєктів законів, а до "антиКоломойського" законопроєкту подав 6033 поправки.

Про це в телеграмі повідомив екснардеп Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.

"Ви вже знаєте, що встановлений абсолютний рекорд в історії України. В цілому за тиждень було подано в законопроєкт щодо неповернення Приватбанку Коломойському 16 тисяч 335 поправок. Найбільше поправок подав позафракційний депутат Антон Поляков, якого вигнали з фракції Зеленського, після чого він зблизився з групою Коломойського, виконуючи для них брудну роботу. Так, наприклад, цей депутат 30 жовтня 2019 року поклав початок процесу зняття генпрокурора Руслана Рябошапки, почавши збір підписів за його відставку на виконання доручення Коломойського, який побоюється кримінальних справ щодо Приватбанку і Укрнафти", - розповів Лещенко.

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"Цього разу Поляков вніс 6033 поправки в закон щодо Приватбанку. Тільки, щоб написати 6 тисяч поправок, протягом тижня після першого читання Поляков цілодобово без зупинки мав би продукувати по 850 поправок. Це означає, що він встигав підготувати по одній поправці кожні дві хвилини протягом семи днів і ночей без перерви. Поки ви читали цей пост, Поляков вже видав "на гора" нову поправку. Для довідки. до цього він за весь термін роботи депутатом подав всього 50 поправок в 7 проєктів законів. А тут - 6033 в один закон. Цікаво, це була погодинна плата чи відрядна?", - резюмував Лещенко.





Як повідомлялося, народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам. Законопроєкт був прийнятий в першому читанні 30 березня, в понеділок, 6 квітня, закінчився термін подачі поправок до нього.

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Нагадаємо, що законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.

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