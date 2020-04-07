Енергоатому нічим платити зарплати, - профспілка

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Борги перед ДП "НАЕК "Енергоатом" за вироблену електроенергію призвели до виникнення таких фінансових проблем компанії: затримка з виплатою заробітної плати, заборгованість з виплати податків та відсотків за кредитами, затримка оплати купівлі свіжого ядерного палива тощо.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив заступник голови Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України Олексій Лич, передає Обозреватель.

"Окрім затримки виплати з/п у повному обсязі, з'явилася заборгованість з оплати податків, відсотків за кредитами, оплати за СЯП (свіже ядерне паливо. – Ред.), оплати підрядникам, що несе додатковий тягар у вигляді штрафних санкцій, робить ситуацію катастрофічною", – написав він, додавши, що до такої ситуації призвели неплатежі з ринку та падіння споживання електроенергії.

Заступник голови Атомпрофспілки також зазначив, що 6 квітня він обговорив складну ситуацію в компанії з т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Віталієм Шубіним.

"Поінформував про складну ситуацію в "Енергоатомі". Він (Шубін. – Ред.) поінформував про дії, що вживаються Міністерством. Сподіваюся, що вони будуть успішними", – додав Лич.

Як повідомляло агентство ExPro, 2 квітня "Енергоатом-Трейдинг" опублікував оцінку боргу ДП "Гарантований покупець" перед компанією за лютий-березень 2020 року на рівні 5 млрд грн (підтверджений борг за лютий – 3 млрд грн), разом з тим борг НЕК "Укренерго" перед "Енергоатомом" за врегулювання небалансів становить 400 млн грн. Ці борги, згідно з повідомленням трейдингового підрозділу, негативно впливають на фінансовий стан генеруючої компанії.