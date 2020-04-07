Співробітник ДСНС підозрюється в побитті жінки в автобусі у Львові, - ДБР

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Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) у Львові повідомили про підозру командиру відділення однієї з частин головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Львівській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Правоохоронець підозрюється в умисному завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що вночі 28 липня 2019 року у пасажирському автобусі між підозрюваним та жінкою виник конфлікт. Під час якого працівник ДСНС кілька разів вдарив потерпілу та відкусив їй частину мізинця. Унаслідок дій підозрюваного жінка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, що спричинило тривалий розлад здоров’я.

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У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.