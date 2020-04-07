Сумчанка, у якої першої в області виявили коронавірус, перемогла хворобу

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Мешканка міста Суми, у якої 25 березня виявили COVID-19, за результатами двох тестів визнана здоровою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 0542.ua, про це розповів на брифінгу в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаразький.

Йдеться про співробітницю податкової інспекції, яка повернулася з відпустки з Праги 10 березня. У всіх тих, хто контактував з нею, аналізи не виявили інфекції. Жінка зможе залишити лікувальний заклад протягом найближчих трьох днів.

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Нагадаємо, станом на ранок 7 квітня в Україні зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби, 45 осіб померли, 28 - одужали.