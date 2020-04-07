У Китаї підтвердили COVID-2019 у 13 осіб, які прибули з Росії. Прикордонний перехід "Прикордонний - Суйфеньхе" призупинив роботу

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У Китаї підтвердили COVID-2019 у 13 осіб, які прибули з Росії. Прикордонний перехід "Прикордонний - Суйфеньхе" призупинив роботу

У китайців, які повертаються додому з Росії, діагностують коронавірус. З 7 квітня тимчасово закрито пункт пропуску Прикордонний - Суйфеньхе.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці написав російський політтехнолог Гліб Павловський з посиланням на ЗМІ РФ.

Він зазначив: "Практично ж ось що: 13 заражених в одному тільки рейсі з Москви! Порт п'яти морів... Міцнішають зв’язки стратегічного взаємообміну мутантами. Своїх не кидають, але фільтрують на переході.

У провінції Хейлунцзян підтверджений діагноз COVID-19 ще у 13 громадян Китаю, які прибули з Москви до Владивостока 2 квітня і перейшли пункт пропуску Прикордонний - Суйфеньхе. Раніше COVID-19 підтвердився у чотирьох громадян Китаю, які прибули з Москви до Владивостока. Китай ухвалив рішення про тимчасове призупинення роботи прикордонного переходу Прикордонний - Суйфеньхе з 7 квітня".

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У Китаї підтвердили COVID-2019 у 13 осіб, які прибули з Росії. Прикордонний перехід Прикордонний - Суйфеньхе призупинив роботу 01

Коронавірус і карантин
карантин Китай Росія COVID-19 коронавірус
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+17 Владислав Обужеванний
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07.04.2020 15:49
+11 haos lug
В Китае подтвердили COVID-2019 у 13 лиц, прибывших из России. Погранпереход "Пограничный - Суйфэньхэ" приостановил работу - Цензор.НЕТ 4692
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07.04.2020 15:52
+10 Злий Грицько
Короче! З цим коронавірусом без лаптєй не обійшлося... В Китае подтвердили COVID-2019 у 13 лиц, прибывших из России. Погранпереход "Пограничный - Суйфэньхэ" приостановил работу - Цензор.НЕТ 9535
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07.04.2020 15:51
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