97 млрд на боротьбу з коронавірусом, 20 млрд на пенсії, - Шмигаль назвав нові цифри "бюджету надзвичайної ситуації"

4768 57
97 млрд на боротьбу з коронавірусом, 20 млрд на пенсії, - Шмигаль назвав нові цифри "бюджету надзвичайної ситуації"

Прем'єр-міністр опублікував основні параметри нового бюджету, який мають затвердити депутати.

Як передає Цензор.НЕТ, прем'єр опублікував у фейсбуці основні параметри змін до бюджету.

У повідомленні зазначається: "Бюджет надзвичайної ситуації - це першочергові кроки уряду в боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції.

Зміни до бюджету передбачають зміну акцентів на забезпечення основних потреб в умовах пандемії. Сподіваємося, що Верховна Рада якнайшвидше збереться і підтримає наші пропозиції".

Також читайте: Ми ухвалюємо бюджет надзвичайної ситуації, - Шмигаль

97 млрд на боротьбу з коронавірусом, 20 млрд на пенсії, - Шмигаль назвав нові цифри бюджету надзвичайної ситуації 01

Бюджет-2020
бюджет Денис Шмигаль
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16 belge
97 млрд на борьбу с коронавирусом, 20 млрд на пенсии, - Шмыгаль назвал главные цифры "бюджета чрезвычайной ситуации"

97 млрд на борьбу с коронавирусом, 20 млрд на пенсии, - Шмыгаль назвал главные цифры "бюджета чрезвычайной ситуации" - Цензор.НЕТ 4054 Это ж сколько бабла буде спи22ено под эту программу..
показати весь коментар
07.04.2020 16:10
+11 Магистр Йода 9b132211
90 млрд.
показати весь коментар
07.04.2020 16:11
+9 buannaichidh sinn
«7 апреля 2020.
Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП для городского боя.
Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.»

Хто тут ще багатіє думкою: «Вот путін уйдьот...»?
показати весь коментар
07.04.2020 16:09
Дивитись коментарі