97 млрд на боротьбу з коронавірусом, 20 млрд на пенсії, - Шмигаль назвав нові цифри "бюджету надзвичайної ситуації"

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Прем'єр-міністр опублікував основні параметри нового бюджету, який мають затвердити депутати.

Як передає Цензор.НЕТ, прем'єр опублікував у фейсбуці основні параметри змін до бюджету.

У повідомленні зазначається: "Бюджет надзвичайної ситуації - це першочергові кроки уряду в боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції.

Зміни до бюджету передбачають зміну акцентів на забезпечення основних потреб в умовах пандемії. Сподіваємося, що Верховна Рада якнайшвидше збереться і підтримає наші пропозиції".

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