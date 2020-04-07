97 млрд на боротьбу з коронавірусом, 20 млрд на пенсії, - Шмигаль назвав нові цифри "бюджету надзвичайної ситуації"

Як передає Цензор.НЕТ, прем'єр опублікував у фейсбуці основні параметри змін до бюджету.
У повідомленні зазначається: "Бюджет надзвичайної ситуації - це першочергові кроки уряду в боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції.
Зміни до бюджету передбачають зміну акцентів на забезпечення основних потреб в умовах пандемії. Сподіваємося, що Верховна Рада якнайшвидше збереться і підтримає наші пропозиції".
Это ж сколько бабла буде спи22ено под эту программу..
Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП для городского боя.
Об этом во вторник, 7 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.»
Хто тут ще багатіє думкою: «Вот путін уйдьот...»?