У Києві з квітня з'явиться новий платіж у рахунках на оплату ЖКГ - за обслуговування загальнобудинкових лічильників, - "Київтеплоенерго"

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У Києві з квітня з'явиться новий платіж у рахунках на оплату ЖКГ - за обслуговування загальнобудинкових лічильників, - "Київтеплоенерго"

З квітня кияни отримуватимуть рахунки на оплату житлово-комунальних послуг із новим платежем.

Про це повідомляє "Київтеплоенерго", передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що в рахунках на оплату житлово-комунальних послуг за березень, які кияни отримають у квітні, з'явиться окремий рядок із внесками за обслуговування загальнобудинкових лічильників тепла і гарячої води.

"Середній розмір внеску становитиме близько 30 грн/квартал. Вартість згаданої послуги, відповідно до закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", була видалена з тарифу на опалення і гарячу воду і вказуватиметься в рахунках окремо", - сказано в повідомленні.

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У Києві з квітня зявиться новий платіж у рахунках на оплату ЖКГ - за обслуговування загальнобудинкових лічильників, - Київтеплоенерго 01

Тарифи ЖКГ
ЖКГ Київ Київтеплоенерго
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Топ коментарі
+18 Sophia-Maria Duglass
Общедомовой счётчик - на балансе Облэнерго
Пусть сами и платят
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07.04.2020 16:23
+18 Владимир Д 93e0c8ca
Уже ввели плату за воздух, кто хочет подышать свежим воздухом, платит от 17 до 32 тысячь гривен за прогулку.
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07.04.2020 16:30
+17 Чинганчгук
счета за жкх будут меньше - ишак оманский ))))
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07.04.2020 16:23
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