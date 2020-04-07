Кабмін готує платформу моніторингу лікарень щодо їх забезпечення медобладнанням для лікування хворих на COVID-19, - Шмигаль

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Незабаром у відкритому доступі будуть звіти всіх лікарень щодо їх забезпечення засобами захисту, медичним обладнанням проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це на нараді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зараз така платформа фіналізується, потім дані з кожної медустанови перевірять волонтери.

"Така програма потрібна і для держави, щоб збирати інформацію, розраховувати потреби і прогнозувати забезпечення, і для медіа та громадян, а також для волонтерів, щоб вони бачили результати своєї роботи", - заявив прем'єр.

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Нагадаємо, раніше Рада ухвалила закон щодо протидії поширенню коронавірусу. За порушення карантину ввели адміністративну, а за умисне зараження когось коронавірусом - кримінальну відповідальність.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.

25 березня Кабінет Міністрів України продовжив карантинні заходи, введені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.

Крім того, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.