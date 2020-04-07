Я не банкір і не маю особистої думки, що повинен отримати Коломойський, а що ні. Але закон не має суперечити Конституції, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк, яка подала 1689 правок

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Народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що законопроєкт №2571-д щодо запобігання скасуванню націоналізації або ліквідації банків суперечить Конституції України. За словами нардепки, вона подала 1689 поправок до законопроєкту, щоб унормувати його з чинними законами і кодексами і унеможливити скасування в Конституційному суді.

Про це Василевська-Смаглюк розповіла в коментарі Цензор.НЕТ

Нардеп розповіла, що подавала альтернативний законопроєкт, але його профільний комітет не взяв до уваги.

"Погоджуючись із концептом, який подав уряд, я намагалася зробити так, щоб цей закон не був оскаржений в Конституційному суді і ветований президентом. Тому що він суперечить декільком статтям Конституції. Наприклад, 58 ст. Конституції гарантує, що закон не має зворотної сили, якщо не йдеться про поліпшення прав громадян. І суперечить цей закон також Європейській конвенції з прав людини - право людини на володіння своїм майном. Суперечить також декільком статтям різних кодексів - йдеться про Кодекс адміністративного судочинства, Господарський кодекс, і ще ряд різних кодексів", - сказала Василевська-Смаглюк.

"Тому мої правки стосуються того, щоб унормувати цей законопроєкт з чинними кодексами і чинною в країні нині Конституцією. Бо якщо він буде прийнятий у такому вигляді як він є, то буде суперечити цим вищенаведеним кодексам, Конституції, може бути ветований, введе дисонанс в законодавство і будуть проблеми з його імплементацією", - додала нардеп.

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Коментуючи питання, чому подала таку кількість поправок, Василевська-Смаглюк сказала: "Є правки концептуальні, такі які йдуть по всьому тілу законопроєкту. Тобто якщо в одній статті внести правку, то треба вносити в інші статті і перехідні положення для того, щоб одна стаття не суперечила іншій".

Вона розповіла, що під час розгляду питання не буде наполягати на редакційних поправках, а лише суттєвих.

"Яка їх частина, на якій я буду наполягати - зараз не можу сказати, тому що це буде залежати від умов розгляду, чи будуть взагалі готові депутати розглядати по правкам, чи будуть застосовувати певні процедури, передбачені Регламентом для того, щоб приймати цей закон без розгляд", - каже нардеп.

Відповідаючи на питання про те, скільки часу їй зайняло написання поправок, Василевська-Смаглюк зауважила:

"Я їх писала, ще коли подавала альтернативний законопроєкт, який зареєструвала, мабуть, ще місяць тому чи півтора. Тоді я їх і писала. Тому що концептуально мій альтернативний законопроєкт повторює той, що подавався Кабміном, крім тих речей, які я хотіла виправити, подаючи альтернативний, або подаючи правки. Тому я готувалась до цього системно".

"Тобто спочатку я подивилась той законопроєкт, який подав уряд, написала до нього зауваження, потім написала альтернативний законопроєкт і подала його. І на основі зауважень подала зараз правки", - додала вона.

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Василевська-Смаглюк так пояснила негативний вплив, який може мати законопроєкт, якщо він ухвалений у діючій редакції без поправок: "Тим, що ті власники банків, власники вкладів у банки, які потерпіли після банкопаду від радикальних дій Національного банку не зможуть продовжити оскарження дій Національного банку в судах. Тому що цей закон блокує будь-яке судове оскарження і право на справедливий розгляд в суді".

Відповідаючи на питання про те, чи вважає вона, що Коломойський мав би мати право повернути "Приватбанк" у свою власність, нардеп зауважила:

"Не йдеться про повернення Приватбанку. Уряд пропонує прийняттям цього законопроєкту можливість отримати грошову компенсацію. Тому, власне, я думаю, що це має бути відкритий розгляд в українських судах і міжнародних судах. У мене немає думки, бо я не банкір, я займаюсь боротьбою з відмиванням коштів і боротьбою з тероризмом в комітеті, тому в мене немає особистої думки, що має отримати пан Коломойський, або що не має. У мене є тільки думка, як в законодавця, що кожен закон який ми приймаємо, він має не суперечити Конституції. Або міняйте Конституцію, і скасовуйте 58 статтю, або пишіть закони так, щоб вони відповідали Конституції".

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На зауваження про те, що така кількість законопроєктів заблокує роботу парламенту, як це зробив закон про ринок землі, Василевська-Смаглюк відповіла:

"Це прекрасно, що ми його (законопроєкт про ринок землі. - Ред.) так розглядали уважно. І мали можливість не раз зустрітись із президентом і довести йому свою думку, що не можна так безоглядно приймати законопроєкти, які потім будуть мати наслідки не тільки для Коломойського, але і для інших людей, які, наприклад, мали мільйонні заощадження в якихось банках, які були просто націоналізовані, збанкрочені і викинуті з ринку. І люди ці отримали два рублі від Фонду гарантування вкладів. І зараз немає права навіть на справедливе оскарження цього".

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Нагадаємо, що законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.

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