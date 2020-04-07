Найголовніше - не послабляти заходи зарано, - ВООЗ про карантин

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Всесвітня організація охорони здоров'я поки не має рекомендацій для країн про пом'якшення заходів щодо нерозповсюдження пандемії коронавірусу, але закликала не послаблювати їх завчасно.

Про це повідомив представник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Найголовніше - не послабляти заходи надто рано, щоб більше не відступати", - заявив він, додавши, що такі передчасні рішення схожі на ранкові пробіжки хворих, після яких завжди є ризик ускладнення.

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