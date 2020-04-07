Найголовніше - не послабляти заходи зарано, - ВООЗ про карантин

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Найголовніше - не послабляти заходи зарано, - ВООЗ про карантин

Всесвітня організація охорони здоров'я поки не має рекомендацій для країн про пом'якшення заходів щодо нерозповсюдження пандемії коронавірусу, але закликала не послаблювати їх завчасно.

Про це повідомив представник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Найголовніше - не послабляти заходи надто рано, щоб більше не відступати", - заявив він, додавши, що такі передчасні рішення схожі на ранкові пробіжки хворих, після яких завжди є ризик ускладнення.

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Коронавірус і карантин
ВООЗ карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 Юрій Ан
Самоизоляция - это только первые 5 лет тяжело.
Потом привыкаешь.

Робинзон Крузо.
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07.04.2020 16:53
+4 Антип61
Там у редакторов в названии опять опечатка. Надо так - "Самое главное - не осла, блять..."
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07.04.2020 16:46
+3 XENOmorph X e9763c3a
Меркава Тому що люди такі самі недолугі.Якщо би наприклад,з кожного унітаза казали би,що потрібно на голові носити обкакані труси,люди би носили.
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07.04.2020 16:51
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