Після чотирьох днів зниження в Іспанії знову фіксують зростання кількості померлих від коронавірусу

2253

В Іспанії зареєстровано 743 випадки смерті від коронавірусу впродовж 24 годин, після чотирьох днів зниження кількість знову збільшилася.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Іспанії, передає Цензор.НЕТ.

За останню добу зафіксовано близько 5000 нових випадків інфікування. Всього з початку епідемії коронавірусом заразилися 140 510 осіб. Загальна кількість померлих збільшилася до 13 798.

Також повідомляється, що 43 208 осіб вилікувалися. Найбільше інфікованих зафіксовано в Мадриді - понад 40 000 осіб, і в Каталонії - понад 28 000 осіб.

Читайте також: Понад 19 тис. медиків заразилися коронавірусом в Іспанії

Провідне іспанське видання El Pais відзначає, що по вівторках завжди спостерігається дещо штучний підйом рівня смертності, тому що в понеділок накопичуються повідомлення, що не були передані у вихідні дні.

Уряд Іспанії вирішив продовжити надзвичайний стан через коронавірус ще на два тижні, до 26 квітня.