Нафтогаз готує нові позови до Газпрому на $17 млрд, - Вітренко

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Нафтогаз готує нові позови до Газпрому на $17 млрд, - Вітренко

Виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко оцінив нові позови, які компанія готується висунути Газпрому, в 17,3 мільярда доларів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Вітренко написав у фейсбуці, коментуючи поширену деякими ЗМІ інформацію про свій можливий відхід.

"Крім цього, моя команда чітко сформулювала і представила на узгодження Наглядовій Раді Нафтогазу додаткові "запитання" до Газпрому на суму ще 17,3 млрд доларів. У разі узгодження - попереду також багато роботи", - повідомив Вітренко.

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Ймовірно, йдеться про звернення, які Нафтогаз готує до Антимонопольного комітету ЄС і Стокгольмський арбітраж щодо низки справ, зокрема щодо блокування Газпромом поставки на європейський ринок газу із Середньої Азії через територію Росії, а також щодо боргів компанії "РосУкрЕнерго", яка в свій час була посередником у відносинах між Газпромом і Нафтогазом.

Газова війна
Газпром позов Нафтогаз Вітренко Юрій
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Топ коментарі
+7 Лариса fb3d953c
Это прекрасно.
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07.04.2020 17:08
+7 Eugen Mk
Шож ви делаете, изверги! Нафтогаз готовит новые иски к Газпрому на $17 млрд, - Витренко - Цензор.НЕТ 904
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07.04.2020 17:14
+4 Чайка Київ
Газпром выплатил Нафтогазу $2,9 миллиарда долга ... Нафтогаз готовит новые иски к Газпрому на $17 млрд, - Витренко - Цензор.НЕТ 8236
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07.04.2020 17:18
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