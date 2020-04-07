DCH Ярославського очолила рейтинг компаній, що фінансують боротьбу з коронавірусом, - ЗМІ

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Група DCH Олександра Ярославського очолила рейтинг бізнесменів, які фінансово допомагають державі боротися з коронавірусом в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", відповідний рейтинг "антивірусної активності бізнесу" підготувала "Деловая столица".

"З початку епідемії коронавірусної інфекції в Україні оголилася ціла купа проблем в системі охорони здоров'я: інфекційні відділення лікарень не готові до прийому великої кількості пацієнтів, у країні критично мало апаратів для штучної вентиляції легенів, а самим лікарям та медперсоналу не вистачає елементарних засобів індивідуального захисту - костюмів, рукавичок і масок. Держава і місцеві влади з забезпеченням лікарень не справляються, тому до вирішення проблеми підключився бізнес - від великого до малого", - йдеться в рейтингу.

Крім DCH Олександра Ярославського в перелік найбільш активних бізнес-структур також увійшли агрохолдинги МХП Юрія Косюка і "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, благодійні фонди Ріната Ахметова і Віктора Пінчука, "Епіцентр" подружжя Герег, мережа супермаркетів "Сільпо" Володимира Костельмана, "Нова Пошта" В'ячеслава Клімова та ін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ярославський купив за власні кошти 100 000 ПЛР-тестів і 50 апаратів ШВЛ

Нагадаємо, 2 квітня в аеропорту "Бориспіль" здійснив посадку борт зі ще 100 тис. ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу, які за сприяння китайського мільярдера Джека Ма зміг закупити для України власник і президент DCH Олександр Ярославський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замість експрес-тестів закупимо для України ще тести ПЦР через офіс Джека Ма, - Ярославський

Також повідомлялося, що ще $1,15 млн Ярославський перерахував за 50 апаратів штучної вентиляції легенів, будуть доставлені в Україну з Німеччини найближчим часом.

Всі закупівлі товарів медпризначення Ярославським здійснюються за цінами виробників, проміжних ланок у ланцюжку поставок на цих партіях товару не заробляють.

24 березня Україна вже отримала першу партію ПЛР-тестів від Джека Ма при сприянні Ярославського, 5 тис. з яких доставлено до Харкова для забезпечення потреб регіону. Також бізнесмен заявив про запуск масштабних програм протидії епідемії: перша передбачає закупівлю критично важливих медтехніки та інших товарів медпризначення, друга - адресну підтримку соціально вразливих категорій харків'ян.

Крім того, Ярославський купив ще 100 тис. ПЛР-тестів, які минулого тижня вже привезли в Київ з Китаю, а також проплатив гроші за 50 апаратів ШВЛ від німецького виробника, що спеціалізується на випуску такого обладнання. Спільно з міською владою Харкова бізнесмен профінансував роздачу 150 тис. продовольчих наборів і 40 тис. аптечок місцевим пенсіонерам.

Повідомлялося також, що за ініціативою Ярославського Харківська ОДА закупила необхідні матеріально-технічні ресурси для лікарень регіону на $2,4 млн.