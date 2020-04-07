Зеленський повинен опублікувати директиви, на підставі яких Єрмак підписав рішення про створення "Консультативної ради" з представниками ОРДЛО, - Климпуш-Цинцадзе

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінки в мережі Facebook повідомила нардепка "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе.
"Пане президенте Володимире Зеленський. Можливо я Вас здивую, але в Україні існує законодавство, яке регламентує підписання міжнародних договорів та участь у заходах міжнародного характеру. Лише президент, прем’єр-міністр та міністр закордонних справ можуть це здійснювати без спеціальних повноважень, затверджених директив, вказівок та техзавдання. Пане президенте, я вимагаю оприлюднення їх щодо підписання сумнозвісного протоколу в Мінську!" - говориться в повідомленні.
За словами нардепа, глава Офісу президента може скільки завгодно розповідати Зеленському, що "створення Консультативної ради з бандитами ОРДЛО має декларативний характер і не передбачає настання правових наслідків, але це відверта брехня".
"Своїм вибриком ОПУ не лише обурив українське суспільство, а і здивував наших партнерів по нормандському формату, які, видно, не були поінформовані про створення цієї ради та, відповідно, відмовились від участі у її формуванні. Своїм вибриком ОПУ зруйнував головну ідею Мінської групи як місця перемовин України з агресором та підтвердив головні ідеологеми Москви щодо внутрішнього конфлікту в Україні", - підкреслила Климпуш-Цинцадзе.
"Пане Президенте я прошу, щоб Ви нарешті зрозуміли прості речі:
У нас не громадянська війна.
Нам не треба платформи примирення імені Сівохо чи імені Єрмака.
У нас війна з РФ.
Нам не потрібен мир за будь-яку ціну.
Нам не потрібен мир на умовах агресора.
Нам не потрібен мир, щоби просто хтось одягнув на себе корону миротворця", - підсумувала вона.
Нагадаємо, 11 березня на засіданні ТКГ у Мінську було підписано документ про створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи. Документ було підписано, зокрема, і представниками "ДНР" Наталією Никаноровою і "ЛНР" Владиславом Дейнего.
У нас не гражданская война.
Нам не надо платформы примирения имени Сивохо или имени Ермака.
У нас война с РФ.
Нам не нужен мир любой ценой.
Нам не нужен мир на условиях агрессора.
Нам не нужен мир, чтобы просто кто-то одел на себя корону миротворца ", - подытожила она. ///
Нам не надо, мы не хотим, вы не понимаете....
1. ВСЁ ПОНИМАЕТ
2. ДЕЛАЕТ ОСОЗНАННО
ТОЧКА