Не обговорював із Зеленським "антиКоломойський законопроєкт". Люди обрали свій шлях - це шлях у нікуди, - Коломойський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".
"Я б назвав цей закон не "антиКоломойським", а антиукраїнським. Торгівля суверенітетом і Конституцією за 30 срібняків, правда, дуже дорогих", - підкреслив він.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи виступає Коломойський за дефолт, олігарх відповів: "Я за реструктуризацію боргів".
Також, за його словами, з Президентом Володимиром Зеленським він не обговорював цей законопроєкт: "Взагалі не обговорював. Люди обрали свій шлях, це шлях в нікуди, що показав досвід попередників: Яценюка, Порошенка, Гройсмана і Гончарука".
Крім того, Коломойський заявив, що не знайомий з позафракційним нардепом Антоном Поляковим, який подав 6 тисяч правок до законопроєкту.
Нагадаємо, 30 березня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" в першому читанні.
Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку в результаті виведення його з ринку.
Пізніше стало відомо, що народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д.