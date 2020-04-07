Єрмак збрехав президенту, що кримінальні провадження проти мене порушено давно, - "слуга народу" Лерос

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Лерос зазначив: "Шановні народні депутати, я обіцяв, що викрию будь-яку брехню Єрмака, тому прошу ознайомитися.
На фракції депутати запитали у Єрмака, чому він мені мстить кримінальними справами, на що він вам всім збрехав при президенті, що справи відкриті на мене давно.
А тепер факти:
19 березня 2020 року
виходить моє інтерв'ю "Слуга народу" Гео Лерос: "Визнання терористів і здача національних інтересів для нашої партії неприйнятні",
20 березня 2020 року
мене за це інтерв'ю звільняють з посади радника президента. Цього ж дня глава Офісу дає команду СБУ нарити на мене що завгодно і відкрити справи.
24 березня 2020 року
старший лейтенант СБУ Михайло Ляхович пише рапорт своєму начальнику з безглуздими обвинуваченнями щодо муралів 2016 року!
25 березня 2020 року
лист з СБУ йде в ДБР.
26 березня 2020 року
ДБР відправляє повідомлення на ім'я Генерального прокуратора.
І вуаля, можна за депутатом вести стеження, змушувати ходити на допити, як на роботу, і поступово робити слухняним!
Але зі мною ви не вгадали, я знаю все і про всіх. Перед тим, як робити брехливі заяви, подумайте про наслідки.
Це стосується і вас, пані Венедіктова.
Шановні депутати, сьогодні так чинять зі мною, а завтра це буде з вами. Документи додаю".