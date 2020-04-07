Для відновлення колишнього авіатрафіку після карантину в Україні знадобиться близько двох років, - Криклій

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наші прогнози: якщо в червні потроху почнемо відновлюватися, то до кінця року вийдемо приблизно на половину того пасажиропотоку, який був раніше. Але взагалі авіація інерційна. Тому ми десь півтора-два роки повертатимемося до орієнтовно того трафіку пасажирів, до якого прийшли", - розповів він.
Криклій зазначив, що в планах - забезпечити фінансову спроможність держпідприємств і аеропортів для їх роботи і якнайшвидшого відновлення після карантину.
При цьому він додав, що "рятувати кожне підприємство - українського бюджету не вистачить", тому для їх підтримки потрібні програми.