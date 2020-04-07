Для відновлення колишнього авіатрафіку після карантину в Україні знадобиться близько двох років, - Криклій

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Для відновлення колишнього авіатрафіку після карантину в Україні знадобиться близько двох років, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що українській авіації знадобиться близько 2 років для відновлення колишнього трафіку після карантину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наші прогнози: якщо в червні потроху почнемо відновлюватися, то до кінця року вийдемо приблизно на половину того пасажиропотоку, який був раніше. Але взагалі авіація інерційна. Тому ми десь півтора-два роки повертатимемося до орієнтовно того трафіку пасажирів, до якого прийшли", - розповів він.

Криклій зазначив, що в планах - забезпечити фінансову спроможність держпідприємств і аеропортів для їх роботи і якнайшвидшого відновлення після карантину.

При цьому він додав, що "рятувати кожне підприємство - українського бюджету не вистачить", тому для їх підтримки потрібні програми.

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Коронавірус і карантин
авіація карантин Криклій COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Romk@
Прощай лоукосты короче, летать будет только МАУ.
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07.04.2020 18:00
+3 NavigatorUR
... в заднице..а не в трафике! На 76 процентов меньше февраля!
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07.04.2020 18:31
+2 NavigatorUR
..откройте свой ФР и посмотрите Стамбул новый. Где в час до 50 самолётов на прибытие..убытие!!! Три сейчас всего.....)))))
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07.04.2020 18:35
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