"Не виправдав довіри" - голову правління "Укрзалізниці" Марчека буде звільнено після двох місяців роботи, - Криклій

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Виконувач обов’язків голови правління "Укрзалізниці" Желько Марчек буде звільнений зі своєї посади.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час онлайн-пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"В "Укрзалізниці" є в.о. голови компанії. Але, на жаль, він не виправдав довіри і його найближчим часом буде звільнено. Це питання кількох днів", - сказав він.

За словами Криклія, через запроваджений карантин у зв’язку з поширенням пандемії коронавірусу конкурс на посаду керівника "Укрзалізниці" буде призупинено, бо не всі можуть зараз пройти співбесіду.

Також міністр повідомив, що після карантину буде оголошено новий конкурс на посаду голови Адміністрації морських портів України.

"Зараз в АМПУ є виконувач обов`язків. Нині проводиться конкурс на посаду голови АМПУ. Але думаю, вже після карантину проводитиметься новий конкурс. Бо вже двічі виникали сумніви до кандидатів щодо їхньої порядності та приналежності до тих чи інших груп", - сказав він.

Нагадаємо, 29 січня уряд звільнив голову "Укрзалізниці" Кравцова. Йому закидали засилля корупції в галузі вантажних перевезень. Тимчасовим виконувачем обов'язки голови правління "Укрзалізниці" призначили члена правління компанії Желько Марчека.

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