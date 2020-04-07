Органи влади придбали медичного обладнання і матеріалів на 950 млн грн, - Шмигаль

1044

Органи державної влади на всіх рівнях через Prozorro придбали необхідні для боротьби з COVID-19 товари на суму 954 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний Фейсбук прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

У повідомленні зазначається: "Найбільше закуповувалися:

▶ медичне обладнання (зокрема апарати ШВЛ, пульсоксиметри, монітори пацієнта тощо) - 190,15 млн грн;

▶ медичні матеріали (зокрема рукавички, захисні маски, респіратори, ізоляційні костюми тощо) - 147,12 млн грн;

▶ обладнання для анестезії та реанімації (зокрема кисневі концентратори) - 116,04 млн грн.

Це значна сума, однак її явно недостатньо для того, щоб повністю реалізувати кроки уряду і президента у боротьбі з коронавірусною загрозою. Верховна Рада підтримати #БюджетНадзвичайноїСитуації, щоб ми могли запустити Фонд боротьби з COVID-19 і його наслідками в розмірі 97,1 млрд грн".

Читайте також: ЦГЗ України опублікував підстави, за яких відбувається госпіталізація пацієнтів із коронавірусом