Органи влади придбали медичного обладнання і матеріалів на 950 млн грн, - Шмигаль

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Органи влади придбали медичного обладнання і матеріалів на 950 млн грн, - Шмигаль

Органи державної влади на всіх рівнях через Prozorro придбали необхідні для боротьби з COVID-19 товари на суму 954 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний Фейсбук прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

У повідомленні зазначається: "Найбільше закуповувалися:

▶ медичне обладнання (зокрема апарати ШВЛ, пульсоксиметри, монітори пацієнта тощо) - 190,15 млн грн;

▶ медичні матеріали (зокрема рукавички, захисні маски, респіратори, ізоляційні костюми тощо) - 147,12 млн грн;

▶ обладнання для анестезії та реанімації (зокрема кисневі концентратори) - 116,04 млн грн.

Це значна сума, однак її явно недостатньо для того, щоб повністю реалізувати кроки уряду і президента у боротьбі з коронавірусною загрозою. Верховна Рада підтримати #БюджетНадзвичайноїСитуації, щоб ми могли запустити Фонд боротьби з COVID-19 і його наслідками в розмірі 97,1 млрд грн".

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Коронавірус і карантин
карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+9 Гельдрих
этим скотам уже не верит никто.............
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07.04.2020 19:00
+4 Кирилл Лещенко
Для ВИП-палат? Органы власти приобрели медицинского оборудования и материалов на 950 млн грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9362
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07.04.2020 18:58
+2 Никонор Босой
Рівне, поліклініка вул. Драгоманова.. жодних масок і захисних засобів.. народ валить з питаннями.. сімейні йдуть за свій рахунок... міська лікарня перекидає працівників до поліклініки бо звільняє місце для ймовірно хворих на коронавірус.. короче ДУПА!
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07.04.2020 19:02
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