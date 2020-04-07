Всі обмеження тимчасові і потрібні для збереження життя людей, не перетворюйтеся в "ображених дітей", - Зеленський. ВIДЕО

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У традиційному відеозверненні президент Володимир Зеленський розповів, що робить влада для боротьби з COVID-19 в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Протягом цього тижня ми очікуємо прибуття щонайменше 7 літаків із Китаю та Південної Кореї. Вони доставлять в Україну тест-системи ПЛР та експрес-тести, захисні костюми та апарати ШВЛ, маски й респіратори. Паралельно ми максимально нарощуємо вітчизняне виробництво – починаємо виготовляти власні тест-системи ПЛР, а ще Україна щодня випускає 900 тисяч масок", - повідомив Зеленський.

Президент нагадав, що з учорашнього дня запроваджено нові обмеження задля подолання коронавірусу.

"Наша держава діє настільки жорстко, наскільки цього вимагає розвиток ситуації. Наші дії є абсолютно симетричними з більшістю країн Європи та світу. Ми всі стоїмо на сторожі демократичних цінностей і свобод, але є часи, коли пріоритетом стає здоров’я та життя цілої нації. Сьогодні саме такий час. Давайте не перетворюватися в ображених дітей, яким під час застуди батьки заборонили їсти морозиво. Всі обмеження є лише тимчасовими незручностями, вони важливі і потрібні для вашої ж безпеки", - підкреслив Зеленський.

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Коронавірус і карантин
Зеленський карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+62 Кирилл Лещенко
Мерзкий хамоватый брехливый зелёный ублюдок. .Чтоб тебя.. У меня всё. Все ограничения временны и нужны для сохранения жизни людей, не превращайтесь в "оскорбленных детей", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8885
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07.04.2020 19:10
+43 dima damage
президент похож на девушку из немецкого порнофильма
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07.04.2020 19:11
+40 Шимус
Опять видосик и рожа всё круглее и круглее Все ограничения временны и нужны для сохранения жизни людей, не превращайтесь в "оскорбленных детей", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1709
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07.04.2020 19:10
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