ЦВК зареєструвала народну депутатку Світличну

3315

Під час чергового засідання Центральної виборчої комісії 7 квітня зареєстровано обрану по округу №179 на Харківщині ексголову ОДА Юлію Світличну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"Під час засідання Комісія зареєструвала народну депутатку України, обрану на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 179 Світличну Юлію Олександрівну, 1984 року народження, проживає в Харкові, безпартійна, самовисування", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в окрузі №179 на позачергових виборах 21 липня 2019 переміг кандидат від "Слуги народу" Олексій Кучер. У листопаді президент Володимир Зеленський призначив його головою Харківської ОДА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перший розгром "Слуги народу" на довиборах у Раду: На 179-му окрузі Світлична набирає близько 70% голосів, - Бутусов

Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №179 в Харківській області. Вибори було призначено на неділю, 15 березня. 17 лютого ЦВК завершила реєстрацію кандидатів на проміжних виборах в ОВО №179. За даними Центрвиборчкому, всього було зареєстровано 40 кандидатів у народні депутати.

16 березня ЦВК оприлюднила результати: Юлія Світлична перемогла з результатом 77,54%.