Поліція Харкова підтвердила факт нападу на начальника карного розшуку та начальника відділу з тяжких злочинів області

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У Харкові скоєно напад на начальника управління карного розшуку та начальника відділу розшуку з тяжких злочинів Головного управління Нацполіції України в Харківській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомили в відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Факт нападу підтверджуємо. За цим фактом розпочато кримінальне провадження", - повідомили у Нацполіції.

В відділі комунікацій не дали інформації про стан постраждалих і подробиці інциденту, зазначивши лише, що це сталося в понеділок.

Раніше в соцмережах з'явилася інформація про те, що напад на начальника управління карного розшуку та начальника відділу розшуку з тяжких злочинів стався в понеділок увечері біля будівлі главку і нині постраждалі у важкому стані.

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