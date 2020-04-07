Поліція Харкова підтвердила факт нападу на начальника карного розшуку та начальника відділу з тяжких злочинів області

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Поліція Харкова підтвердила факт нападу на начальника карного розшуку та начальника відділу з тяжких злочинів області

У Харкові скоєно напад на начальника управління карного розшуку та начальника відділу розшуку з тяжких злочинів Головного управління Нацполіції України в Харківській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Інтерфакс-Україна повідомили в відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"Факт нападу підтверджуємо. За цим фактом розпочато кримінальне провадження", - повідомили у Нацполіції.

В відділі комунікацій не дали інформації про стан постраждалих і подробиці інциденту, зазначивши лише, що це сталося в понеділок.

Раніше в соцмережах з'явилася інформація про те, що напад на начальника управління карного розшуку та начальника відділу розшуку з тяжких злочинів стався в понеділок увечері біля будівлі главку і нині постраждалі у важкому стані.

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Топ коментарі
+6 Чинганчгук
это приговор зеленым
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07.04.2020 19:50
+4 время
Ось що буває,коли начальник карного розшуку та начальник по тяжким злочинам порушують карантин. Полиция Харькова подтвердила факт нападения на начальника уголовного розыска и начальника отдела по тяжким преступлениям области - Цензор.НЕТ 1152
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07.04.2020 19:52
+4 Dorian Gray
Народ здесь ни при чём. Просто некоторые гниды почувствовали как начинает трещать по швам само государство.
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07.04.2020 19:58
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