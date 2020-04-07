Закликаємо Кличка не відключати ліфти в рамках боротьби з коронавірусом у Києві, - "слуга народу" Тищенко

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Закликаємо Кличка не відключати ліфти в рамках боротьби з коронавірусом у Києві, - "слуга народу" Тищенко

Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Микола Тищенко закликав мера Києва Віталія Кличка не відключати ліфти в столиці в рамках боротьби з коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Тищенко зазначив: "Але сьогодні вже звернулося кілька десятків жителів, з цікавою проблемою - кажуть Кличко-мер збирається відключати ліфти в будинках...

Закликаю міську владу не робити таких кроків, які шкодять мешканцям.

Ми допомагаємо всім, хто до нас звертається. Робимо все, щоб люди похилого віку залишалися вдома і мали все необхідне.

А що робити тим стареньким, які навіть телефону не мають і мають самостійно ходити по хліб? А як швидка потрапить до хворого?

Про людей на візках у столиці взагалі ніколи не думали!

Краще займіться контролем виконання протиепідемічних заходів і забезпечте комунальні компанії всім необхідним, засобами для дезінфекції, зокрема".

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Коронавірус із Китаю
Кличко Тищенко Микола COVID-19
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Топ коментарі
+21 Sophia-Maria Duglass
Слушала как то интервью Тищенко - косноязычный дебил
И видимо много таких у слуг
Пока нормальные мэры типа Кличко занимаются борьбой с вирусом, дебилы- мачо пистят с экранов через скайпы. В дорогих респираторах
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07.04.2020 20:00
+12 буков
Під'їзди ще треба заварити.
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07.04.2020 19:59
+12 Sophia-Maria Duglass
Тишенко, Вы распродали маски и теперь продаете зерно ,
Что в ГОСРЕЗЕРВЕ делается- боитесь народу сказать ИБО ВЫНЕСУТ ВАС НА ГИЛЯКИ
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07.04.2020 20:01
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