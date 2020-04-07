Закликаємо Кличка не відключати ліфти в рамках боротьби з коронавірусом у Києві, - "слуга народу" Тищенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Тищенко зазначив: "Але сьогодні вже звернулося кілька десятків жителів, з цікавою проблемою - кажуть Кличко-мер збирається відключати ліфти в будинках...
Закликаю міську владу не робити таких кроків, які шкодять мешканцям.
Ми допомагаємо всім, хто до нас звертається. Робимо все, щоб люди похилого віку залишалися вдома і мали все необхідне.
А що робити тим стареньким, які навіть телефону не мають і мають самостійно ходити по хліб? А як швидка потрапить до хворого?
Про людей на візках у столиці взагалі ніколи не думали!
Краще займіться контролем виконання протиепідемічних заходів і забезпечте комунальні компанії всім необхідним, засобами для дезінфекції, зокрема".
И видимо много таких у слуг
Пока нормальные мэры типа Кличко занимаются борьбой с вирусом, дебилы- мачо пистят с экранов через скайпы. В дорогих респираторах
Что в ГОСРЕЗЕРВЕ делается- боитесь народу сказать ИБО ВЫНЕСУТ ВАС НА ГИЛЯКИ