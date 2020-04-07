"Виконавча влада вирішила чинити політичне свавілля і має мовчазну згоду президента", - плавець із Гідропарку Бур'янов

6243

Затриманий у столичному Гідропарку 21-річний киянин Валентин Бур'янов, який переплив Дніпро, пояснив свій вчинок тим, що має конституційне право, яке у нього ніхто не може забрати.

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"Моя основа мета в тому, що я від народження маю права і свободи, які ніхто, жоден Аваков, чи якісь шмигалі і весь Кабмін не може у мене відібрати. Таким чином, яким зараз відбуваються ці протиправні постанови, антиконституційні постанови - в цьому я бачу пряме порушення своїх конституційних прав. І виконавча влада користується пандемією коронавірусу", - сказав Бур'янов.

"Я не можу просто так сидіти вдома і спостерігати, як Аваков і його банда роблять таке з суспільством. Банда я кажу прямо, тому що правоохоронці, які чинять правопорушення не є правоохоронцями, а є зловмисниками, злочинцями, бандитами", - додав він.

Киянин розповів, що під час затримання у Гідропарку правоохоронці не складали протокол про вчинення ним адміністративного порушення, а зробили це вже в райвідділі.

"Навіть якщо взяти їхню тезу про те, що постанова Шмигаля і компанії може скасувати Конституцію, то навіть при цьому, якщо це адмінпротокол, вони не мають права мене зв'язувати і везти в райвідділ", - сказав Бур'янов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 10 поліцейських затримують чоловіка, який переплив Дніпро. ФОТО ДНЯ

Він розповів, що суд у його справі перенесли на 12.00 15 квітня.

"Це потрібно для того, що адвокатам, як і мені, потрібно ознайомитися з матеріалами справи, які я, фактично, в очі не бачив. Що там злочинці могли мені інкримінувати і в чому вони мене звинувачують - я теж не знаю", - розповів він.

Крім того, за словами Бур'янова, необхідність перенесення засідання також зумовлене ​​тим, що до матеріалів справи він хоче додати близько 2,5 годин аудіозапису та багато відеозаписів.

Читайте також: На двох затриманих у столичному Гідропарку складено адмінпротоколи за недотримання правил карантину, - Нацполіція

Відповідаючи на запитання про те, чи збирається він надалі влаштовувати акції щодо інших дій чи рішень влади, з якими не згоден, Бур'янов зауважив:

"Звичайно, я не бачу інших методів боротьби з такою негласною диктатурою, яку зараз хочуть встановити. Тому що я вважаю, що я, як громадянин відповідальний за ту жахливу об'єктивну реальність, яку зараз створює виконавча влада, яка взагалі не є легітимною. Тому що я її не обирав. Я не обирав ні Шмигаля, ні Авакова. Просто є виконавча влада, яка вирішила чинити політичне свавілля і має мовчазну згоду президента, яким, на мій жаль і переконання, здається, маніпулюють не ті люди, які мають".

Нагадаємо, вчора поліція затримала хлопця, який уплав намагався потрапити в закритий для відвідувань на час карантину київський Гідропарк.