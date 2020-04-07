"Виконавча влада вирішила чинити політичне свавілля і має мовчазну згоду президента", - плавець із Гідропарку Бур'янов

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.
"Моя основа мета в тому, що я від народження маю права і свободи, які ніхто, жоден Аваков, чи якісь шмигалі і весь Кабмін не може у мене відібрати. Таким чином, яким зараз відбуваються ці протиправні постанови, антиконституційні постанови - в цьому я бачу пряме порушення своїх конституційних прав. І виконавча влада користується пандемією коронавірусу", - сказав Бур'янов.
"Я не можу просто так сидіти вдома і спостерігати, як Аваков і його банда роблять таке з суспільством. Банда я кажу прямо, тому що правоохоронці, які чинять правопорушення не є правоохоронцями, а є зловмисниками, злочинцями, бандитами", - додав він.
Киянин розповів, що під час затримання у Гідропарку правоохоронці не складали протокол про вчинення ним адміністративного порушення, а зробили це вже в райвідділі.
"Навіть якщо взяти їхню тезу про те, що постанова Шмигаля і компанії може скасувати Конституцію, то навіть при цьому, якщо це адмінпротокол, вони не мають права мене зв'язувати і везти в райвідділ", - сказав Бур'янов.
Він розповів, що суд у його справі перенесли на 12.00 15 квітня.
"Це потрібно для того, що адвокатам, як і мені, потрібно ознайомитися з матеріалами справи, які я, фактично, в очі не бачив. Що там злочинці могли мені інкримінувати і в чому вони мене звинувачують - я теж не знаю", - розповів він.
Крім того, за словами Бур'янова, необхідність перенесення засідання також зумовлене тим, що до матеріалів справи він хоче додати близько 2,5 годин аудіозапису та багато відеозаписів.
Відповідаючи на запитання про те, чи збирається він надалі влаштовувати акції щодо інших дій чи рішень влади, з якими не згоден, Бур'янов зауважив:
"Звичайно, я не бачу інших методів боротьби з такою негласною диктатурою, яку зараз хочуть встановити. Тому що я вважаю, що я, як громадянин відповідальний за ту жахливу об'єктивну реальність, яку зараз створює виконавча влада, яка взагалі не є легітимною. Тому що я її не обирав. Я не обирав ні Шмигаля, ні Авакова. Просто є виконавча влада, яка вирішила чинити політичне свавілля і має мовчазну згоду президента, яким, на мій жаль і переконання, здається, маніпулюють не ті люди, які мають".
Нагадаємо, вчора поліція затримала хлопця, який уплав намагався потрапити в закритий для відвідувань на час карантину київський Гідропарк.