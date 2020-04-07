На Донеччині підтверджено два нові випадки COVID-19, 1 людина одужала, - голова ОДА Кириленко

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У Донецькій області зафіксовано два нові випадки інфікування COVID-19, одна пацієнтка видужала від коронавірусу.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив глава Донецької ОДА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нові випадки зараження. Наявність COVID-19 підтверджено лабораторно у двох жінок - 78-річної мешканки Дружківки та 27-річної мешканки Мирнограда", - написав Кириленко.

Також він повідомив, що є перший випадок одужання від COVID-19 у Донецькій області.

"Сьогодні отримали другий негативний результат ПЛР-діагностики, проведеної пацієнтці з Бахмута. В цьому випадку два негативні результати поспіль - факт надзвичайно позитивний: жінка успішно поборола хворобу, викликану вірусом", - підкреслив голова ОДА.

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Нагадуємо, згідно з інформацією МОЗ, станом на 9:30 7 квітня в Донецькій області було 10 випадків COVID-19.