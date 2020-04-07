Депутати, які наплодили понад 16 тис. поправок, зривають ухвалення банківського закону цього тижня, а у Зеленського мовчать, - Ірина Геращенко

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Так званий "антиколомойський" закон про банки, який є обов’язковою умовою для отримання програми МВФ, на цьому тижні очевидно не буде виноситися в зал.

Такий прогноз у своєму відеоблозі зробила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко. Вона також повідомила, що фракція подала до законопроекту лише 5 поправок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Банківський закон, ухвалення якого так потрібне для підтримки української економіки, складається з 16 тисяч 95 слів слів – і до цього закону протягом тижня подали 16 тисяч 397 поправок. До кожного слова – по поправці. Хто ж вони – автори цих поправок? В основному це – "слуги". Дехто з них подав по 4 тисячі поправок, по півтори тисячі. І мета тут абсолютно очевидна – заблокувати ухвалення цього закону або відтермінувати його на півроку", – зазначає Геращенко.

Вона застерігає, що подібні ігрища із законом можуть призвести до дефолту України. "Від дефолту точно виграють олігархи, які стоять за цими депутатами-авторами поправок, і точно втратять прості українці. Тому що дефолт – це гіперінфляція, це девальвація гривні, це дуже серйозний ріст безробіття", – прогнозує Геращенко.

Вона також звернула увагу на відстуність реакції з боку Офісу президента Зеленського, уряду та керівництва парламенту. Адже президент фактично контролює усі гілки влади, і мовчання є доволі красномовним. "Всі мовчать і роблять вигляд, що не знають, що ці 16 тисяч 397 поправок можуть просто заблокувати прийняття не тільки закону, а й отримання Україною такого необхідного кредиту МВФ", – наголосила Геращенко.

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Вона також нагадала, що у новому скликанні парламенту фракція "Слуга народу" постійно звинувачувала попередників у неефективності і вимагала обмежити кількість поправок до законопроектів.

"А що ми бачимо сьогодні? Наша фракція подала лише п‘ять – не п’ятдесят, не п`ять тисяч, а п`ять поправок до закону про банки. Так само, як до закону про землю ми подали тільки 37 поправок.

Тому що наша державницька відповідальна професійна позиція заключається в наступному: закони треба вдосконалювати. Для цього є процедура між першим і другим читанням, подання поправок – щоб вдосконалити, реформувати, покращити той чи інший законопроект", – зазначила Геращенко.

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"Але ми бачимо тут інше – законодавчий спам. І зловживають ним саме "слуги". І при цьому Офіс президента мовчить. Чому це відбувається? Ну, можливо тому, що тиждень тому просто були певні політичні ігрища, коли президент приїхав до парламенту, зробив красиву заяву, знявши маску – "прошу вас всіх, давайте приймемо ці закони, показавши таким чином нашим європейським партнерами, що ми рухаємося в сторону реформ і від олігархів". Насправді коли олігархи включили механізм своїх лобістів, то ніхто проти цього і не виступає. Принаймні публічно ми не чули", – зауважила Ірина Геращенко.