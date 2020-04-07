За добу ще у семи українців, які перебувають за кордоном, виявили коронавірус, загалом хворих 174, - МЗС

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Міністерство закордонних справ України оприлюднило дані про українців, які захворіли, лікуються, видужали і померли від коронавірусу за кордоном станом на 7 квітня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС, на сьогодні в різних країнах лікуються від ускладнень, викликаних коронавірусом, 174 українці: в Італії - 121, Греції - 22, Іспанії - 5, Німеччині та Польщі - по 4, Австрії - 3, у Швеції, Швейцарії, Чехії, Таїланді, США, Сербії, на Сейшельських островах, в Росії, Португалії, ОАЕ, Нідерландах, Нігерії, на Мальті, Бельгії та Єгипті - по одному.

При цьому за останню добу одужало двоє українців, загалом видужало 17.

Кількість померлих за добу не змінилася - 5 українців (чотири в Італії, один у Франції).

Зазначається, що всього 14 624 громадян України звернулися по допомогу до закордонних дипломатичних відомств України за програмою "Захист".

Нагадаємо, 6 квітня МЗС повідомив, що 167 українців захворіли і лікуються від COVID-19 за кордоном, 15 вже одужали, а 5 - померли.

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