Велика Британія і США вимагають, щоб РФ припинила "весняний призов" в окупованому Криму

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Велика Британія і США вимагають, щоб РФ припинила "весняний призов" в окупованому Криму

Рішення Російської Федерації про "весняний призов" в окупованому Криму порушує міжнародне право.

Про це сказано в заяві посольства Великої Британії в Україні в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Плани РФ закликати і незаконно перевезти 3300 молодих кримчан через міждержавний кордон у Росію нахабно порушують міжнародне право. Велика Британія закликає Росію негайно припинити порушення прав людини на українській території", - сказано у твіті.

Велика Британія і США вимагають, щоб РФ припинила весняний призов в окупованому Криму 01

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У посольстві США заявили про підтримку України.

"Ми приєднуємося до МЗС України і також засуджуємо призов жителів Криму на військову службу Росії. Крим - це Україна, а Росія продовжує грубо порушувати міжнародні норми. Ми закликаємо Росію негайно і повною мірою покинути територію України і припинити порушення прав людини в Криму", - сказано в заяві.

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Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест проти рішення окупаційної російської влади в Криму провести "весняний призов" в армію РФ і вимагає скасувати його.

За даними МЗС, з території Кримського півострова цієї весни планується направити для проходження "військової служби" майже 3,3 тисячі осіб.

Окуповані території - Крим і Донбас
Велика Британія Крим посольство призов США
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Топ коментарі
+6 Лео Кот
все должны служить...
когда Московия посылала на убой своих в Чечне, Грузии и далее везде, - они кричали в мирной Украине - Расея! Расея!
пускай теперь в Сирию едут...
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07.04.2020 21:08
+5 Василь Грім
станция скорой помощи в Фряново (60 км от Москвы) во всеоружии принимает вызов по борьбе с пандемией.

Великобритания и США требуют, чтобы РФ прекратила "весенний призыв" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2044
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07.04.2020 21:07
+5 Zushaua
Им пофик на тот СВИФТ а Западу убытки . Лучшая мера -прекратить покупать у них газ и нефть + низкая цена на рынке
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07.04.2020 21:13
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