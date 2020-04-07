Кількість заражених і померлих від коронавірусу в Італії знижується

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Кількість заражених і померлих від коронавірусу в Італії знижується

В Італії далі знижується кількість нових заражень Covid-19 і смертей від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент цивільного захисту.

За останні 24 години від коронавірусу в Італії померло 604 хворі. Це менше, ніж напередодні (636 загиблих).

У Ломбардії, епіцентрі епідемії, зафіксували 791 нове зараження, проти 1079 напередодні.

Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Італії досягла 135 586, загиблих - 17 127. Від початку епідемії одужало вже майже 25 тисяч осіб.

У лікарнях залишаються 28 718 хворих, із них 3792 - у відділеннях інтенсивної терапії.

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Коронавірус із Китаю
Італія COVID-19
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Топ коментарі
+7 S.r.l. fe5a5e5a
Здесь народ законопослушный.
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07.04.2020 21:09
+7 Юрій Ан
Трамп заявил, что ВОЗ - сборище идиотов, которых он больше не финансирует.
Лучше вкладывать деньги в свою медицину.
Сначала они встали на рога, когда Трамп предлагал запретить пассажирское сообщение с Китаем, потом рекомендовали лекарства, от которых больным становилось только хуже.
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07.04.2020 21:13
+5 Крутий копар
та ну нафік .не може бути .))) дали команду тормозити інфоістерію???
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07.04.2020 21:07
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