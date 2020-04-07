Кількість заражених і померлих від коронавірусу в Італії знижується

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент цивільного захисту.
За останні 24 години від коронавірусу в Італії померло 604 хворі. Це менше, ніж напередодні (636 загиблих).
У Ломбардії, епіцентрі епідемії, зафіксували 791 нове зараження, проти 1079 напередодні.
Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Італії досягла 135 586, загиблих - 17 127. Від початку епідемії одужало вже майже 25 тисяч осіб.
У лікарнях залишаються 28 718 хворих, із них 3792 - у відділеннях інтенсивної терапії.
Лучше вкладывать деньги в свою медицину.
Сначала они встали на рога, когда Трамп предлагал запретить пассажирское сообщение с Китаем, потом рекомендовали лекарства, от которых больным становилось только хуже.