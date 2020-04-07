В Ірпінському регіоні 6 нових випадків COVID-19, всього виявлено 12 інфікованих, - заступник мера Ірпеня Маркушин

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В Ірпінському регіоні 6 нових випадків COVID-19, всього виявлено 12 інфікованих, - заступник мера Ірпеня Маркушин

Шість нових випадків захворювання COVID-19 виявлено в Ірпінському регіоні Київської області.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник мера Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні знову маємо невтішну новину - захворювання COVID-19 підтвердилося ще у 6 жителів нашого регіону: 3 - в Коцюбинському, 2 - в Ірпені, 1 - у Ворзелі", - написав чиновник.

Загалом лабораторні дослідження підтвердили вже 12 випадків захворювання коронавірусом на території Ірпінської міської ради.

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В Ірпінському регіоні 6 нових випадків COVID-19, всього виявлено 12 інфікованих, - заступник мера Ірпеня Маркушин 01

Коронавірус і карантин
Ірпінь карантин COVID-19 коронавірус Маркушин Олександр
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Топ коментарі
+1 Ali Hasan
Мабуть надовго українці запам'ятають як погано був зевладою організований карантин.
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07.04.2020 21:20
+1 Лео Кот
да нет...
у них память как у канареек...
Беня перебьет все каким нибудь сериалом Слуги Народа...
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07.04.2020 21:23
+1 Адвокатик
так ми поки непогано йдемо порівняно з іншими країнами?
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07.04.2020 21:24
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