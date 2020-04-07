У МОЗ заперечують, що у вихідні роблять менше тестів на коронавірус

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У Центрі громадського здоров'я МОЗ України заперечили, що зменшення кількості нових випадків інфікування пов'язане з тим, що у вихідні роблять менше тестів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі hromadske заявив Роман Родина, начальник відділу епіднагляду за інфекційними хворобами ЦГЗ.

За його словами, за добу в Україні роблять 1000-1200 тестів.

"Наші лабораторії в стані підвищеної готовності, вони працюють ... кілька лабораторій взагалі працюють цілодобово. Ні, такого насправді не було (що в неділю роблять менше тестів), є графік чергувань, і лабораторії працюють у режимі 24/7", - сказав епідеміолог.

Він додав, що, наприклад, за добу 6 квітня в Україні протестували 1409 осіб з підозрою на коронавірус.

Родина зазначив, що зараз є стабілізація показників зростання кількості нових випадків коронавірусу і "деякі тенденції" до зменшення.

"Якщо раніше ми реєстрували близько 150-160 підтверджених випадків, то зараз ми реєструємо менше - десь 130-140. Ми бачимо, що зростання захворюваності стабілізувалося і почалася тенденція до зменшення кількості позитивних тестів", - розповів він.

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