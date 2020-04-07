Кримського активіста Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону, - адвокат Шейхмамбетов

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Заарештованого проукраїнського активіста з Криму Олега Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону.

Про це в коментарі кореспонденту Крим.Реалії розповів адвокат Приходька Назім Шейхмамбетов, передає Цензор.НЕТ.

"Я отримав інформацію про те, що Олега Приходька доставили в СІЗО Ростова-на-Дону. В яких умовах його утримують там - я поки не знаю. Деталей поки що немає, але є факт того, що Олега Аркадійовича доставили в Ростов", - розповів захисник.

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Нагадаємо, 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук у Олега Приходька в окупованому селі Оріхове Сакського району. Силовики вилучили у нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку і домашні CD-диски. Після обшуку Приходька відвезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України. 10 жовтня окупанти затримали проукраїнського активіста з Сак Приходька. Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Криму заарештував активіста на два місяці. 26 грудня окупаційний "суд" у Криму залишив під вартою до лютого українського активіста Приходька. Пізніше йому продовжили арешт до 15 вересня.

1 квітня 2020 року стало відомо, що обвинуваченого в підготовці до теракту жителя Сакського району Криму Олега Приходька незаконно етапували з сімферопольського СІЗО в Росію.