ЦГЗ України опублікував підстави, за яких відбувається госпіталізація пацієнтів із коронавірусом

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ЦГЗ України опублікував підстави, за яких відбувається госпіталізація пацієнтів із коронавірусом

Центр громадського здоров'я при міністерстві охорони здоров'я України опублікував умови, за яких відбувається госпіталізація пацієнтів із підозрою на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці ЦГЗ.

У повідомленні зазначається: "Госпіталізація показана хворим з підозрою/підтвердженим COVID-19, якщо:

перебіг хвороби середньої тяжкості або тяжкий (ознаки пневмонії та/або дихальної недостатності за наявності рентгенологічно підтвердженої пневмонії);

наявні клініко-інструментальні дані гострого респіраторного дистрес-синдрому;

наявні клініко-лабораторні дані сепсису та/або септичного шоку;

наявні клініко-лабораторні дані органної/системної недостатності, крім дихальної;

пацієнт, незалежно від тяжкості стану, належить до групи ризику розвитку ускладнень: цукровий діабет, хронічна патологія дихальної та серцево-судинної систем, ниркова недостатність, аутоімунні захворювання, тяжкі алергічні хвороби, онкологічні захворювання тощо;

у пацієнта, незалежно від тяжкості стану, відзначається підвищення температури вище 38 °С, що погано піддається корекції.

Пацієнтам із тяжким перебігом підтвердженої COVID-19 забезпечується моніторинг та корекція лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів.

Нагадуємо! Специфічного лікування як і вакцини від COVID-19 наразі не існує".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МОЗ заперечують, що у вихідні роблять менше тестів на коронавірус

Коронавірус і карантин
карантин Центр громадського здоровя України COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+17 Прощай немытая раССея
Пока все данные соберешь, то уже закопают... ЦОЗ Украины опубликовал основания, при которых происходит госпитализация пациентов с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9045
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07.04.2020 22:22
+16 piligrim
и как это помогло тому несчастному киевлянину?...
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07.04.2020 22:20
+11 Ник Литвиненко 3ceba483
видимо таким образом власть решает сразу две проблемы-низкий показатель заражённых "коронавирусом",и экономия на лекарствах и койкоместах...ну и меньше претендентов на пенсии...ДНО...!!!
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07.04.2020 22:23
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