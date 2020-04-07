На Івано-Франківщині від COVID-19 померла 42-річна жінка, яка працювала в одній із військових частин, - міністр оборони Таран

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Станом на сьогодні, 7 квітня, у Збройних Силах України зареєстровано чотири випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"На жаль, померла 42-річна жінка. Вона була працівницею ЗСУ, працювала на громадянській посаді оператором котельні в одній із військових частин Івано-Франківської області. З 20 березня вона перебувала на амбулаторному лікуванні з діагнозом ГРЗ. Через тиждень її стан погіршився, її було госпіталізовано в Центральну районну лікарню м.Надвірна, а 30 березня жінку перевели в реанімаційне відділення. Вчора, о шостій ранку вона померла. Діагноз COVID-19 було підтверджено. Висловлюю співчуття близьким і рідним", - сказав у своєму відеозверненні міністр оборони Андрій Таран.

Він також повідомив, що в даний час на ізоляції і самоізоляції в Збройних Силах України перебувають 87 осіб. У 18 військовослужбовців у найближчі три доби ізоляція закінчується.

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Коронавірус і карантин
армія карантин Івано-Франківська область COVID-19 Таран Андрій коронавірус
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Топ коментарі
+11 Marina Sun 9d96d431
Царство Небесне!
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07.04.2020 22:25
+4 protezcorp protezcorp
От вам і смертність від 70 років...
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07.04.2020 22:33
+3 5 копійок
Нелоху теж 42.
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07.04.2020 22:25
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