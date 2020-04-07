Разумков вважає подання понад 16 тисяч поправок в "антиКоломойський" законопроєкт про банки спробою затягнути його ухвалення

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Разумков вважає подання понад 16 тисяч поправок в "антиКоломойський" законопроєкт про банки спробою затягнути його ухвалення

Подання понад 16 тисяч поправок до законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам, є спробою затягнути його ухвалення у другому читанні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Я вважаю, що така кількість поправок не спрямована на те, щоб зробити закон кращим, це спрямоване більше на те, щоб затягнути цей процес. На жаль, я змушений про це говорити і це констатувати", - заявив Разумков.

Як повідомлялося, в законопроєкт №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності" подали 16 381 поправку.

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Разумков считает подачу более 16 тысяч поправок в "антиКоломойский" законопроект о банках попыткой затянуть его принятие - Цензор.НЕТ 8961
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07.04.2020 22:41
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Разумков считает подачу более 16 тысяч поправок в "антиКоломойский" законопроект о банках попыткой затянуть его принятие - Цензор.НЕТ 9331
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07.04.2020 22:44
+7 iMedvedeff
Разумков считает подачу более 16 тысяч поправок в "антиКоломойский" законопроект о банках попыткой затянуть его принятие - Цензор.НЕТ 7021
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07.04.2020 22:45
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