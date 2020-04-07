63% померлих від COVID-19 у штаті Нью-Йорк були старші за 70 років, 61% - чоловіки, 86% - мали хронічні захворювання

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63% померлих від COVID-19 у штаті Нью-Йорк були старші за 70 років, 61% - чоловіки, 86% - мали хронічні захворювання

Влада американського штату Нью-Йорк оприлюднила дані про 4 758 загиблих від коронавірусу COVID-19 у штаті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Згідно з даними, більшість (86%) померлих від коронавірусу у Нью-Йорку страждали від хронічних захворювань. Найпоширенішими з цих хронічних захворювань були підвищений тиск (у 55% ​​померлих) і діабет (у 37%).

61% померлих - чоловіки. 63% загиблих було понад 70 років, а 7% - менш ніж 49 років.

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"Вірус убиває вразливих людей", - заявив губернатор штату Ендрю Куомо під час брифінгу 7 квітня. Він оприлюднив невтішні дані про жертви - за останній день кількість померлих від коронавірусу в Нью-Йорку становила 731 особу - найвищий показник, зареєстрований за один день.

Губернатор підкреслив, що кількість нових зареєстрованих випадків зараження знижується.

Нагадуємо, Нью-Йорк став центром епідемії коронавірусу в США. Кількість загиблих від коронавірусу в штаті становить майже половину від 11 тис. загиблих від коронавірусу в США станом на ранок 7 квітня.

Коронавірус і карантин
карантин Нью-Йорк смертність США COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Борменталь Незабаром
а у нас мужик в 30 лет помер и ни одна медицинская падла не помогла, несмотря на заверения зелёной партии и правительства
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07.04.2020 23:01
+5 Василь Грім
Судя по новости ниже, у нас даже молодых, заразившихся короновирусом, отправляют врачи на тот всет, не желая их ложить в больницу.
О стариках даже речь не идёт. Их наверное сразу в морг будут направлять, вместо лечения в больнице...
Теперь понятно, для чего так пропагандируется у нас самоизоляция...
Мол сидите дома и тихо умирайте от пандемии, всё равно вас не возьмут в больницу и тем более не будут лечить.
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07.04.2020 23:02
+3 Saw Ewas 1a26b1e6
63% померлих від COVID-19 у штаті Нью-Йорк були старші 70 років, 61% - чоловіки, 86% - мали хронічні захворювання - Цензор.НЕТ 9287
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07.04.2020 23:44
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