"Нам приховувати нічого", - мер Миколаєва Сенкевич не боїться перевірки МОЗ щодо тестів на коронавірус

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Миколаїв очікує перевірку з Міністерства охорони здоров'я стосовно своїх дій щодо правильності тестування на коронавірус наприкінці цього або на початку наступного тижня.

Про це сказав міський голова Олександр Сєнкевич під час вечірнього онлайн брифінгу 7 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"МОЗ підозрює, що ми робимо щось неправильно, що приховуємо, можливо, реальну ситуацію із захворюваннями на коронавірус. Тому наприкінці цього або на початку наступного тижня до нас приїде спеціальна комісія фахівців, яка перевірятиме наші дії. Ми їх чекаємо, нам приховувати нічого", - сказав Сєнкевич.

Він також зазначив, що у Миколаєві щодоби помирає від 10 до 16 людей з різних причин. Але цей рівень смертності нічим не відрізняється від минулих років.

Станом на 7 квітня на Миколаївщині на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) перевірено 69 осіб. Усі зразки виявилися негативними.

Як відомо, МОЗ перевірить Миколаївщину, яка є єдиною в Україні, де не зареєстровано жодного випадку захворювання на COVID-19.

За словами заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, феномен Миколаївської області буде детально розглянутий - чи це реальна картина, чи десь є порушення алгоритмів.