На максимумі: лотерея Євроджекпот розіграє €90 млн, українці беруть участь у розіграші (реклама)

Сайт theLotter.com запрошує любителів лото з України взяти участь в тиражі онлайн і поборотися за приз, який може змінити ваше життя.
Євроджекпот: правила гри і призи
Учасникам лотереї потрібно позначити на своєму бланку 7 номерів: 5 основних (від 1 до 50) плюс 2 бонусні кулі "Euro Number" (від 1 до 10). Тиражі лото проводяться щоп'ятниці, о 9 вечора за київським часом.
Вам не вдалося вгадати всі номери? Не страшно, можливо, ви виграли один з 11 другорядних призів. Ось основні призові категорії з найвищими виплатами:
• Перший приз (джекпот) - збіг 5 основних номерів + 2 "Єврономер"
• Другий приз - 5 основних номерів + 1 "Єврономер"
• Третій приз - 5 основних номерів
Як грати в Євроджекпот онлайн з України?
Для того, щоб купити білет лотереї Євроджекпот, необхідно зайти на сторінку лотереї на сайті theLotter.com, і відзначити ваші номери на електронній формі так само, як ви б це зробили на звичайному білеті. Там же ви зможете оформити підписку або мультиабонемент, щоб гарантувати свою участь в майбутніх тиражах. Після того, як ви підтвердите своє замовлення, працівник місцевого офісу theLotter.com в Німеччині придбає лотерейний білет з вашими номерами. Його сканкопія буде завантажена в ваш обліковий запис на сайті і слугуватиме додатковим підтвердженням того, що він належить вам, а не сайту.
3 переваги гри в Євроджекпот онлайн
Джекпот лотереї Євроджекпот чекає на вас
Цього тижня на вас чекає не тільки величезний джекпот, але і, можливо, великі другорядні призи. € 90-мільйонний тираж трапляється не щотижня, і навіть не кожного місяця. Не пропустіть такий шанс!
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