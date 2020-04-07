Українці, старші за 60 років, мають дотримуватися самоізоляції й уникати контакту з іншими, але є винятки, - роз'яснення Кабміну

Про це йдеться в роз'ясненні Кабміну про обмеження на період карантину для громадян віком від 60 років, інформує Цензор.НЕТ.
При цьому діють винятки для самотніх і працюючих літніх людей.
Так, особам похилого віку, про яких нікому подбати, дозволено відвідувати магазини, аптеки та інші місця торгівлі, розташовані в радіусі 2 кілометрів від місця проживання, за умов дотримання масочного режиму і наявності посвідчення особи.
Також самотні можуть звернутися в Управління (відділ) соціального захисту населення за місцем проживання, які мають організувати належний соціальний супровід (це, зокрема, стосується придбання та доставки продуктів харчування та ліків соціальними працівниками).
"Частоту виходу на вулицю контролює сама людина за умов дотримання рекомендацій, але робити це потрібно якомога рідше і планувати закупівлі на більш тривалий період часу", - сказано в повідомленні на сайті уряду.
Тому, у кого є авто, рекомендують використовувати його тільки один раз - щоб дістатися до місця самоізоляції.
Працюючі пенсіонери мають право виходити тільки якщо їхню роботу не можна виконувати віддалено. "Залишатися вдома мають усі особи, які досягли 60-річного віку. Виняток може бути в тому випадку, якщо ви працюєте на підприємствах критичної інфраструктури і здійснюєте заходи, пов'язані з недопущенням поширення COVID-19 і не можете працювати віддалено", - наголошується в повідомленні.
Контроль за дотриманням цих правил здійснюють структурні підрозділи МВС.
Нагадаємо, 6 квітня в Україні посилили обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора; переміщатися групою з більш ніж двох осіб, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової необхідності.
2) "Тому, у кого есть авто, рекомендуют использовать его только единожды - чтобы добраться до места самоизоляции".
Как прикажете зебилов понимать? Пешком можно, а за рулём- нет???
Где аваковские птенцы...почему протокол на 17 штук этому ослу не выписали...