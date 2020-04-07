Українці, старші за 60 років, мають дотримуватися самоізоляції й уникати контакту з іншими, але є винятки, - роз'яснення Кабміну

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Українці пенсійного віку мають перебувати вдома, а також утримуватися від контактів з іншими особами, крім тих, із ким вони проживають.

Про це йдеться в роз'ясненні Кабміну про обмеження на період карантину для громадян віком від 60 років, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому діють винятки для самотніх і працюючих літніх людей.

Так, особам похилого віку, про яких нікому подбати, дозволено відвідувати магазини, аптеки та інші місця торгівлі, розташовані в радіусі 2 кілометрів від місця проживання, за умов дотримання масочного режиму і наявності посвідчення особи.

Також самотні можуть звернутися в Управління (відділ) соціального захисту населення за місцем проживання, які мають організувати належний соціальний супровід (це, зокрема, стосується придбання та доставки продуктів харчування та ліків соціальними працівниками).

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"Частоту виходу на вулицю контролює сама людина за умов дотримання рекомендацій, але робити це потрібно якомога рідше і планувати закупівлі на більш тривалий період часу", - сказано в повідомленні на сайті уряду.

Тому, у кого є авто, рекомендують використовувати його тільки один раз - щоб дістатися до місця самоізоляції.

Працюючі пенсіонери мають право виходити тільки якщо їхню роботу не можна виконувати віддалено. "Залишатися вдома мають усі особи, які досягли 60-річного віку. Виняток може бути в тому випадку, якщо ви працюєте на підприємствах критичної інфраструктури і здійснюєте заходи, пов'язані з недопущенням поширення COVID-19 і не можете працювати віддалено", - наголошується в повідомленні.

Контроль за дотриманням цих правил здійснюють структурні підрозділи МВС.

Нагадаємо, 6 квітня в Україні посилили обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора; переміщатися групою з більш ніж двох осіб, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової необхідності.